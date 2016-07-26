阿富汗局勢｜心傷 絕望母親拋嬰兒過機場圍欄 英軍：部分掛在倒刺鐵絲上 (有片)

塔利班周日奪取阿富汗政權後，仍不斷有阿富汗人湧到喀布爾機場望有機會離開，網傳片段可見母親將幼兒傳給圍牆另一邊的西方士兵，另有短片顯示民眾接力將一名手抱大嬰兒傳到裝有倒刺鐵絲圍牆前。有上載段片的網民稱，「民眾拼命逃離塔利班，他們將嬰兒和小孩傳向喀布爾機場閘門。有英軍長官稱悲慘情況令士兵不禁落淚，「婦女將她們的嬰兒拋過倒刺鐵絲，請求士兵接住，部分嬰兒掛在鐵絲上」。他擔心下屬心理受影響，「須輔導部分人，所有人昨晚都哭了」。

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婦人：丈夫加入塔利班遭鞭打

那名長官還說，一名驚恐喊著的婦人抱著4歲女兒到機場，向官員說她的丈夫加入了塔利班和鞭打她，「阿富汗變成塔利班，塔利班是恐怖分子，我丈夫是恐怖分子塔利班」。被問到她要去哪個國家，她說：「美國、加拿大、法國，只有我和女兒……任何地方、任何國家。」這反映了很多母親在阿富汗面臨的恐懼。英國國防大臣華禮仕呼籲民眾不要再拋孩童過圍欄，沒有父母親陪同的孩童不能上機。與此同時，塔利班亦開槍阻止無持護照或簽證的民眾進入機場。

各地現反塔利班示威

除了東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)，網上片段可見東南部最大城市霍斯特(Khost)也有民眾手持阿富汗國旗上街，塔利班向天開槍警告，並追著一名持一面細小國旗的男子，另有一人在行人天橋上舉起一面國旗，橋下面有一群持槍塔利班分子。其他地區也有類似示威。

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