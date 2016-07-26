阿富汗局勢｜愈描愈黑 主持提阿富汗人從軍機墮下畫面 拜登：4天前發生！

美國撤軍導致塔利班閃電奪阿富汗政權，首都喀布爾周日迅速淪陷，西方國家趕不及撤離僑民和相關人員，喀布爾機場更出現阿富汗民眾如末日的逃難畫面，有人更不顧危險追跑滑行軍機，以及最少3人攀附降落架在半空中墮下死亡。美國總統拜登遭國內外抨擊，他周三接受美國廣播公司訪問，為喀布爾機場的災難場面辯解，主持人提及圖片見到數百人擠在C17軍機內，有人從空中墮下，豈料拜登竟然答那是「四、五天前發生！」他又為撤離失當辯護，出現混亂無可避免。

訪問播放後惹劣評

主持人George Stephanopoulos問拜登，有否認為撤離可以做得更好，沒有出錯。拜登回答，他並不認為可以在無混亂下進行，「我不知道如何可這樣」。他認為阿富汗安全部隊要為喀布爾快速淪陷負責，「當你有這樣的政府、這樣的領導人，只顧乘飛機逃離，到其他國家去；當你見到我們訓練的阿富汗部隊，他們多達30萬人，只懂棄械和逃離，所以發生這樣的事」。

外界看了訪問後，認為更顯拜登「無能」和「不誠實」。特朗普政府時期任聯合國大使的黑利批評拜登無計劃也不急於解決今次危機，無擔當。前副總統切尼女兒、共和黨議員利茲則斥他無知，丟臉的總統。