阿富汗局勢｜抱阿富汗嬰遇襲美軍女兵 臨行前向家人稱「不要擔心」

阿富汗喀布爾機場外上周四發生逾170人死亡的自殺式炸彈襲擊，有13名美軍喪生，其中23歲海軍陸戰隊員Nicole Gee在遇襲前兩星期、往阿富汗之前向姊姊發短訊，叫對方不要擔心，雖然最近有很多消息，但那裡有很多海軍陸戰隊員和士兵保護大家，她亦希望今次任務「成功和安全」，豈料一語成讖。

Gee是兩名遇襲死亡海軍陸戰隊女兵之一，其姊姊Misty Fuoco說，妹妹會不時從喀布爾發短訊，說工作順利，她並不害怕，「她知道那裡有危險，但她不懼怕，沒甚麼可阻止她繼續幫助他人和做她應該做的事」。在遇襲前一星期，Gee在社交網上載一張協助照顧撤離人士，抱著一名阿富汗嬰兒的照片，並稱「我愛我的工作」。

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