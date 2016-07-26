阿富汗局勢｜拜登維持美國月底撤軍限期 塔利班促勿鼓動阿富汗人離開

美國總統拜登表示，美國正按計劃，在本月 31日的最後期限前完成撤離阿富汗的行動。美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，總統拜登在七國集團(G7)領導人視像峰會上表示，美國會在本月31日完成從阿富汗撤軍，但取決於塔利班的配合，包括是否繼續容許撤離人士前往機場。

拜登在會後表示，指自本月14日起，美國已協助7萬人從阿富汗離開，又指撤走平民工作的速度在過去12小時明顯加快，塔利班當中亦有提供協助。他指，撤離行動必須盡快結束，因為極端組織「伊斯蘭國」在阿富汗分支的威脅愈來愈大。他說，美國停留的時間愈長，那個叫做「伊斯蘭國-呼羅珊」的恐怖組織，襲擊機場的風險就增加。

約翰遜：G7籲塔利班月底後提供安全通道讓阿富汗人離開

七國領袖於會後發表聯合聲明，指當務之急是確保七國公民以及曾經與七國合作的阿富汗人安全撤離。聲明重申塔利班要為他們防止恐怖主義、保護人權，特別是婦女及少數族裔的行動負責，並為阿富汗尋求具包容性的政治解決方案，未來政府的合法性取決於塔利班採取哪種方式履行國際義務和承諾。

輪任主席國的英國首相約翰遜表示，七國已有與塔利班接觸方式的路線圖，首要條件是塔利班在本月底之後，必須提供安全通道，讓不想留在當地的阿富汗人離開。七國又表明，不容許阿富汗再成為恐怖主義的溫床，不能成為毒品國家，女童在滿18歲前都可以接受教育。

塔利班：阿富汗人不能再往機場 外國公民除外

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid))在首都喀布爾召開第二場記者會，強調美軍必須如期在下星期二全數撤走，塔利班不接受任何推遲撤軍的請求。

穆賈希德指責美國鼓動阿富汗的醫生和工程師等專業人士離國，要求美國不要再這樣做，塔利班不再容許阿富汗人經西方的撤離行動離開，塔利班對有關情況並不高興，強調通往喀布爾機場的道路已封鎖，阿富汗人不能再前往機場，但外國公民就可以。他呼籲近日聚集在機場的民眾回家，不會受到塔利班報復。

中情局長據報與塔利班領袖會面

有報道指，中央情報局局長伯恩斯與塔利班領袖巴拉達爾會面，討論美軍在月底完成撤離一事。穆賈希德說，不了解情況，但無否認二人有會面。

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