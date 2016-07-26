阿富汗局勢｜拜登重申撤軍最符合美國國家利益

美國完成從阿富汗撤軍，結束在當地近20年的軍事行動。美國總統拜登發表演說，再次為從阿富汗撤軍的決定辯護，重申繼續派軍當地並不可行，撤軍符合美國國家利益。

拜登形容在阿富汗的撤離行動是歷來最大型，他向所有參與行動的人員致謝，感謝他們將超過12.4萬人帶到安全地方，在軍人、外交人員及情報專家的能力及勇氣下，令行動取得非凡的成功。

拜登指由阿富汗撤軍，是正確、明智及最好的決定，強調繼續留守在阿富汗並非選項，不會延續一場無止境的戰爭，不符合國家利益，而對於美國撤兵導致阿富汗政府倒台及塔利班掌權，拜登說會為自己的決定承擔責任。

拜登承認，他會為美國撤離行動期間出現的混亂負責，但他不會同意撤離可以有秩序進行的說法，他重申撤離行動成功，指只有美國有能力及意志完成這場史上最大規模的空運行動。至於現時仍留在阿富汗的美國人，拜登重申他們只要想離開美國會作出安排，強調不會設定期限。

拜登：中俄希望美國在阿富汗再陷10年困境

拜登又指，全球局勢正在變化，美國與中國展開激烈的競爭，同時應對俄羅斯的挑戰，以及網絡攻擊和核擴散等威脅，形容中國和俄羅斯最希望美國在阿富汗陷入另一個10年困境。他指美國有能力同時應對全球挑戰及打擊恐怖主義，雖然在阿富汗的伊斯蘭國份子會繼續帶來威脅，但對付恐怖活動的方法不一定需要地面部隊，他警告在阿富汗的伊斯蘭國呼羅珊省分支，指美國打擊未結束，不會就此放過他們。

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