阿富汗局勢｜撤離機上出生阿富汗女嬰以美軍機代號命名

塔利班接管阿富汗政權引發大批民眾逃難，一名懷孕阿富汗婦人及其家人從喀布爾撤離，在美軍C17運輸機上誕下一名女嬰。美軍官員今天表示，女嬰雙親決定以該軍機的代號「Reach」為女兒命名。

綜合報道，這名女嬰的母親21日搭上飛往美國駐德國軍事基地的軍機，途中出現狀況，當飛機降落，軍醫立即在軍艙協助該名母親生下女嬰，隨後將母女兩人轉送鄰近醫院照料。

美軍飛機各有代號

每架美國空軍飛機都有各自的代號，用以和其他飛機及塔台聯繫，而C-17貨機通常都以「Reach」為開頭，後面再配上一串數字。

美國歐洲司令部司令Tod Wolters空軍上將指出，載著這名阿富汗家庭平安飛離阿富汗的飛機代號為「Reach 828」，因此，女嬰的雙親決定以此命名寶貝女兒。他又說，Reach和雙親將與其他阿富汗難民一起前往美國。

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