阿富汗局勢｜日本500人名單僅1人成功撤離被轟無能

塔利班重掌阿富汗政權，各國政府設法撤離當地人員。日本政府原計畫協助500名國民撤離阿富汗，但受喀布爾機場恐襲影響，提前結束撤離行動，名單最後僅得1名日本籍女記者成功撤離阿富汗，日本民眾斥政府無能。

日本政府上月底派遣自衛隊運輸機前往阿富汗，協助當地撤離行動。據日本新聞媒體《共同社》、《ANN news》及《TBS news》報道，日本政府本來計劃撤離500人，包括日本國民和國際協力機構(JICA)的阿富汗職員及他們的家眷等，但因為首都喀布的爾國際機場附近，上月26日發生自殺式炸彈攻擊，令他們無法前往機場。

菅義偉稱撤離計畫做得好惹不滿

報道又提到，日本政府派出3架自衛隊運輸機和一架首相專用大型專機，連同多名擁有相應武力及器械的自衛隊成員前往阿富汗，總共往返了5次，亦有指一架日本自衛隊飛機曾數次降落喀布爾，但無法接載任何日本或阿富汗人員。自衛隊飛機上月27日載著《共同社》駐喀布爾的記者，以及應美國要求帶同不在日本名單中的14 名阿富汗人，撤離至巴基斯坦。

日本首相菅義偉見記者時表示：「這次阿富汗撤離作戰計畫，我們做得很好。」有關說法引起民眾不滿，大部分的日本網民形容政府是次的撤離行動相當失敗，批評政府無能。

滯留職員向記者求救

有媒體與滯留當地的日本大使館職員取得聯絡，一名從2008年起在JICA工作的40歲阿富汗籍職員，早前受到來自塔利班的威脅，要求他辭掉JICA的工作加入塔利班，這名職員向位於東京的JICA總部發送電郵求救。這名阿富汗籍職員接受《讀賣新聞》電話訪問時說，日本政府來不及接他們離開，現在也想不到其他出境方式，情況愈來愈危險。

更有受訪者透露撤離失敗的原因，是與內部人員失職有關，感到自己被日本政府拋棄，更對記者求助：「拜託了，請救救我們！」日本外務大臣茂木敏充日前指，為針對撤離仍滯留阿富汗的日本大使館約500名當地職員進行談判，日本政府近期將派遣外交官上村司作為代表前往多哈。

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