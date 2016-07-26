阿富汗局勢｜普京批擬將難民安置俄周邊 奧地利土耳其表明拒收

大批阿富汗人逃離國家避開塔利班，他們的落腳點備受關注。俄羅斯總統普京批評西方國家尋求將阿富汗難民暫時安置在俄羅斯的周邊。奧地利及土耳其均表明不會接收阿富汗難民。

《路透社》報道，普京認為阿富汗局勢直接關繫俄羅斯的安全，他批評西方國家以人道理由，尋求將阿富汗難民暫時安置在俄羅斯的周邊，阿富汗難民人數可能達到百萬，難以核實身份，而中亞部分國家沒有簽證限制，俄羅斯不希望武裝分子以難民名義出現在境內。

奧地利：已收容不成比例多難民

奧地利總理庫爾茨(Sebastian Kurz)早前接受當地傳媒訪問，提及阿富汗難民，他明確反對現時主動接收更多阿富汗難民，並明言在他擔任總理期間絕對不可能發生。

庫爾茨表明，他不認為應該接收更多人，理由是奧地利先前已經接收大量來自阿富汗的難民及尋求庇護者，「作出不成比例的巨大貢獻」。

聯合國難民署2020年度數據顯示，奧地利收容超過4萬名阿富汗難民，人數為歐盟成員國當中第2多，僅次德國14.8萬人，但德國人口是奧地利的9倍。此外，奧地利是中立國，沒有加入美國為首、參與阿富汗戰爭的北約組織，僅在訓練和給予阿富汗安全部隊建議的「堅定支援任務」，向阿富汗派出非常小量部隊。

2015年至2016年歐洲難民潮期間，奧地利接收大批尋求庇護的人士，人數超過全國人口1% ，庫爾茨則依靠在移民問題的強硬立場，建立自己的政治生涯，自2017年起勝出每場國會選舉。他在訪問指阿富汗難民應該留在區內國家，點名阿富汗鄰國土庫曼斯坦及烏茲別克斯坦，只分別接收14名及13名阿富汗難民。

土耳其籲歐洲國家要對難民潮負責

土耳其政府發表聲明指出，總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)表示，歐盟會員國只收容少許替他們工作及處境艱困的阿富汗人，他呼籲歐洲國家要對任何新的難民潮負責，不能指望土耳其承擔第三國的責任。他指出，土耳其已經收容了大約500萬的難民，並且「已經無法再承擔更多的移民負擔」。

《路透社》報道，土耳其作為亞洲及歐洲的交界處，是許多難民前往歐洲時的中繼站，目前土耳其已收容了將近400萬敘利亞難民，已登記的阿富汗移民18.2萬人，另有多達12萬阿富汗移民屬於未登記狀態。

土耳其當局正加強與伊朗接壤的東部邊境管制措施，包括擴建201起開始建造的邊界城牆，預計將增加64公里長度，剩下的560公里邊境，則以溝渠、鐵絲網及24小時人員巡邏來因應。

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