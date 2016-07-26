阿富汗局勢｜普京評美國廿年軍事行動「一無所有」「悲劇一場」

美軍完全撤離阿富汗，結束長達20年的軍事行動。俄羅斯總統普京批評，美國的阿富汗行動是「悲劇一場」、「一無所有」。

《路透社》報道，普京周三在與青少年的一場對談中談及阿富汗議題，直言美國在阿富汗的行動沒有達成任何成果，且還犧牲了各方的生命，凸顯了要把外國價值強加在另一個國家身上只是徒勞。

普京說：「美軍在那片土地待了20年，試圖『教化』生活在當地的人們，最大程度地灌注他們生命中的常態和標準，包括政治和社會層面，但結果只是悲劇一場，還犧牲了美國及大量阿富汗人民的性命，結果還是一無所有。」

普京評論阿富汗局勢時又指，如果有人要將自己的看法加諸到其他人身上是行不通，必須要顧及對方的歷史和文化，必須尊重對方的傳統。

俄羅斯國安高層早前曾對阿富汗局勢表達擔憂，憂慮塔利班掌權會使中亞局勢陷入不穩，強化極端主義份子的活動範圍，包括俄羅斯。

前蘇聯入侵阿富汗同樣黯然撤出

普京言論令網民重提前蘇聯於1979年入侵阿富汗9年的「蘇阿戰爭」，根據《英國廣播公司》(BBC)的報道的資料，前蘇聯目的是為擴展蘇維埃帝國，建立一個與自己友好的政權，不惜集結逾10萬兵力進攻阿富汗，每年投進約20億美元支出，估計造成逾1萬名蘇聯軍人，以及大約150萬名阿富汗人喪生，惟前蘇聯疲於應付多個武裝勢力，最終於1988年黯然撤出阿富汗。

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