阿富汗局勢｜機場受襲據報增至逾百死 共和黨促拜登下台

阿富汗喀布爾機場發生連環自殺式炸彈襲擊，據報增至逾100人死亡，逾160人受傷。美國國防部證實有13名美軍人員喪生；塔利班指死者包括28名成員。極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)分支「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)承認發動襲擊。

在襲擊事件發生後，喀布爾機場繼續有外國的軍機離開。美國駐阿富汗大使館就發出警示，指收到報告指喀布爾持續有槍擊事件，呼籲美國公民暫時避免前往喀布爾機場。

至少20名共和黨議員促拜登下台

事件造成多名美軍死亡，再次重挫拜登政府的聲望。至少20名共和黨議員要求拜登下台，當中包括共和黨眾議院重要人物Elise Stefanik，她在社交網站形容拜登的雙手沾滿鮮血，並指目前恐怖的國家安全和人道災難，是拜登領導力不足的結果，質疑他並不適合出任三軍統帥。

密蘇里州選出的聯邦參議員霍利(Josh Hawley)亦批評拜登既無能力也無領導意志，要為事件負責，必須辭職。

北卡羅萊納州眾議員科索恩(Madison Cawthorn) 更去信副總統賀錦麗和其他內閣官員，要求賀錦麗引用憲法修正案第25條，取代拜登出任總統。不過亦有共和黨人要求賀錦麗一同下台。

前總統特朗普繼續猛烈批評拜登處理阿富汗危機的方式，他說，在喀布爾發生的自殺式攻擊是一場「悲劇」，原本可以避免。在去年2月與阿富汗武裝組織塔利班達成的協議中，時任總統的特朗普政府承諾美軍將全數撤出阿富汗。

白宮：今日是悼念而非政治時刻

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)回應說，10多名美軍死於恐怖份子之手，今日應該是悼念而非政治的時刻，期望全體國民團結支持華府履行承諾，對抗和打擊恐怖主義。

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