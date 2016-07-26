阿富汗局勢｜機場恐襲增至逾70人死亡 拜登誓言追究責任

阿富汗喀布爾機場發生連環自殺式炸彈襲擊，並有槍手向平民及美軍開槍，造成逾70人死亡，逾140人受傷，當中有多名塔利班人員。美國國防部證實，至少12名美軍死亡，15人受傷。極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)分支「伊斯蘭國呼羅珊省」(ISIS-K)承認發動襲擊。美國總統拜登指絕不饒恕施襲者，會追捕兇徒以及令他們付出代價。

美國中央司令部司令麥肯齊確認，至少12名美軍在事件中死亡，包括11名海軍陸戰隊成員及一名軍醫，另有15人受傷。麥肯錫強調，即使發生襲擊事件，美國會繼續撤離任務。

拜登誓言絕不饒恕施襲者，會追捕兇徒以及令他們付出代價，已要求美軍司令部制定打擊伊斯蘭國的計劃，並強調美國會繼續在阿富汗的撤離行動，美國正與塔利班協調，盡一切能力作好準備。美軍中央司令部預計伊斯蘭國會發動進一步襲擊。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，全美各地的政府機構將下半旗致哀，悼念爆炸事件中遇難者。

塔利班強烈譴責炸彈襲擊

英國首相約翰遜批評襲擊行動卑鄙野蠻，並指英國的撤離行動已接近尾聲。

北約秘書長斯托爾滕貝格譴責今次恐怖襲擊，指目標是針對尋求離開當地的阿富汗平民及北約的撤離行動，強調北約的首要任務是盡快將最多的人送到安全地方。

塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid) 強烈譴責針對平民的炸彈襲擊，並強調連環爆炸的地區都是由美軍負責保安，塔利班展開不同層級的調查，以核查施襲者的身份及其動機。有塔利班官員歸咎外國部隊在機場集結，觸發襲擊事件。

聯合國秘書長古特雷斯譴責恐怖襲擊，指事件凸顯當地局勢動盪，亦加強各國在當地緊急援助阿富汗人的決心。

美國、英國及澳洲等多國較早時，警告國民不要前往喀布爾機場，並呼籲在機場的國民離開。

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