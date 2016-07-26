阿富汗局勢｜歐盟加國暫不承認塔利班政權 英美同意下周舉行G7視像峰會

美國白宮發表聲明，指總統拜登與英國首相約翰遜通電話，兩人同意盟友及民主夥伴之間應就阿富汗政策保持密切協調，包括尋求方法讓國際社會能夠在人道援助及支援難民方面提供協助。

唐寧街首相府發言人指，約翰遜向拜登強調絕不能讓過去20年在阿富汗所得的成果付諸流水，呼籲各國在保障自己，免受恐怖主義威脅之餘，亦要繼續支持阿富汗人民。

多國領袖回應阿富汗局勢

歐盟表示，沒有打算立即承認塔利班政權，但會與塔利班保持聯繫。歐盟外交政策高級代表博雷利(Josep Borrell)指，首要的事是確保撤離歐洲公民的行動能在最好的情況下進行，同時幫助過去20多年曾與歐盟一同工作想離開阿富汗的當地人離開，歐盟不能拋下他們，必須盡可能帶他們離開，讓他們在歐盟成員國內獲得安置。

加拿大總理杜魯多明言加拿大政府不會承認塔利班為合法政權，並指當務之急是為撤離阿富汗行動提供協助，加拿大會與盟友合作合力穩定局勢、保護平民，終止暴力行為。

北約秘書長斯托爾滕貝格促塔利班放走想離開阿富汗的人，並指假如阿富汗再成為孕育恐怖主義基地的話，北約必定會採取行動。

聯合國表示，人權理事會下周在日內瓦舉行特別會議，討論塔利班接管阿富汗之後可能出現的嚴重人權問題。聯合國駐阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫表示，塔利班已保證，聯合國可就早前出現阿富汗旱災，進行人道主義工作。

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