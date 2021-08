阿富汗局勢|特朗普轟拜登︰撤軍唔係咁撤!指美僑民恐成塔利班人質(有片)

阿富汗在美軍撤走後,重回塔利班之手,美國總統拜登日前開腔堅持撤軍決定沒錯,又自言受制於前任總統特朗普跟塔利班簽訂的撤軍協議。在不斷傳出塔利班殘害平民,甚至向民眾開槍的消息之際,特朗普接受霍士新聞訪問,強調跟塔利班談判時,清楚警告對方不能違約,否則將招致美軍嚴厲還擊。他斥責是拜登的撤軍行動失誤,導致亂局,指「撤軍不是這樣撤」,又擔心目前尚待撤走的僑民,會成為塔利班人質。

連日向拜登發炮的特朗普,周二接受霍士新聞主持及保守派政治評論員漢尼提(Sean Hannity)訪問時,再次批評拜登的撤軍行動,指是美國史上最大恥辱,「這不是關於撤軍的概念,而是關於他們怎樣撤軍」(It's not the concept of leaving. It's the way they withdrew),認為拜登政府的做法令人難以置信。

曾警告炸平塔利班領袖村落

特朗普稱,在其最後18個月任期,美軍已開始撤走,但並沒差池,原因是他對塔利班的威脅有效。特朗普聲言,與塔利班談判時有「非常強硬的對話」,「如任何不好的事發生在美國人或其他人身上,又或你(塔利班)敢來我們的土地,我們將用任何國家也沒嘗過的力量還擊,強大到你不信」,並警告塔利班政治領袖巴拉達爾(Mullah Baradar)的村落,會是第一個受打擊的目標。他認為塔利班在數天內攻佔全國,令美國及西方人員受困,有違約之嫌。

特朗普又聲稱,向來不信任現已出走的阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani),指對方是騙子,「時間都花在討好美國參議員上」;他又稱一早知道阿富汗政府軍會不戰而逃,「我們就像在賄賂他們戰鬥」,是以美軍一走,他們便潰不成軍。

