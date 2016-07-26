阿富汗局勢｜特朗普轟拜登︰撤軍唔係咁撤！指美僑民恐成塔利班人質(有片)

阿富汗在美軍撤走後，重回塔利班之手，美國總統拜登日前開腔堅持撤軍決定沒錯，又自言受制於前任總統特朗普跟塔利班簽訂的撤軍協議。在不斷傳出塔利班殘害平民，甚至向民眾開槍的消息之際，特朗普接受霍士新聞訪問，強調跟塔利班談判時，清楚警告對方不能違約，否則將招致美軍嚴厲還擊。他斥責是拜登的撤軍行動失誤，導致亂局，指「撤軍不是這樣撤」，又擔心目前尚待撤走的僑民，會成為塔利班人質。

連日向拜登發炮的特朗普，周二接受霍士新聞主持及保守派政治評論員漢尼提(Sean Hannity)訪問時，再次批評拜登的撤軍行動，指是美國史上最大恥辱，「這不是關於撤軍的概念，而是關於他們怎樣撤軍」(It's not the concept of leaving. It's the way they withdrew)，認為拜登政府的做法令人難以置信。

曾警告炸平塔利班領袖村落

特朗普稱，在其最後18個月任期，美軍已開始撤走，但並沒差池，原因是他對塔利班的威脅有效。特朗普聲言，與塔利班談判時有「非常強硬的對話」，「如任何不好的事發生在美國人或其他人身上，又或你(塔利班)敢來我們的土地，我們將用任何國家也沒嘗過的力量還擊，強大到你不信」，並警告塔利班政治領袖巴拉達爾(Mullah Baradar)的村落，會是第一個受打擊的目標。他認為塔利班在數天內攻佔全國，令美國及西方人員受困，有違約之嫌。

特朗普又聲稱，向來不信任現已出走的阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)，指對方是騙子，「時間都花在討好美國參議員上」；他又稱一早知道阿富汗政府軍會不戰而逃，「我們就像在賄賂他們戰鬥」，是以美軍一走，他們便潰不成軍。

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