阿富汗局勢｜獲英軍助攀過倒刺鐵絲 阿富汗翻譯員與妻兒搭上尾班機

英國結束喀布爾機場撤離行動的最後一班機已在昨晚起飛，為英國人員在當地擔任翻譯員的Sayed，在機場落閘不再收新撤離人士下，於最後一刻在英軍協助下，與妻子、3個月大女兒和3歲大兒子攀過機場圍欄上的倒刺鐵絲，成為最後一人登上英軍的「尾班機」。用了100小時尋找生路，現終可與家人在英國展開新生活。

《星期日泰晤士報》稱，是英國國防部的高級官員下令「救走」32歲的Sayed和其家人，Sayed說他用了逾4天時間尋找方法到機場的「艾比門」，而該機場閘門附近上周四發生炸彈襲擊。雖然塔利班下令聚集在那裡的民眾離去，但他拒絕放棄希望，抱著女兒在烈日下步行數小時涉水穿過污水渠，去到正確的閘門後卻未能進入，上周四發生170人死亡的襲擊後，他和家人只好返回家裡。

遇上恐襲差點錯失機會

Sayed說，對於英軍在閘門前未有讀出自己的名字感到傷心，他一直為英國任翻譯員，「我冒著生命危險救英軍，因為我們像兄弟。但當我們最需要他們時，無人聽到我們的呼救」。在恐襲翌晚、周五晚上，他終於收到一名英國翻譯員的電話，叫他搭的士往機場，再去閘門。他乘的士抵達後步行了30分鐘，見到大批民眾聚集，該名英國翻譯員再致電給他，叫他離開聚集群眾，並以燈光指示他方向，「當我到了燈光那處時，英軍助我和我家人越過倒刺鐵絲。那很神奇，我現在非常開心。感謝每一位盡力協助我一家的人。」據悉，在數月前，Sayed已獲准赴英國，惟女兒剛好出生，須額外提交文件，延遲了行程，料不到塔利班閃電奪取了阿富汗政權。

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