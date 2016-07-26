阿富汗局勢｜王毅：劇變證民主不符實際 塔利班須與恐怖勢力切割

外長王毅同巴基斯坦外長庫雷希通電話，談及阿富汗局勢。

《新華社》報道，王毅表示阿富汗局勢發生劇變，事實證明，所謂民主改造不符合實際，反而自食惡果。他表示，阿富汗局勢一夜突變，下一步取決於阿富汗塔利班的政策走向。外國軍隊撤出後，阿富汗人民有把命運掌握在自己手中的機會。當前關鍵是要找到符合阿富汗國情、順應時代潮流並得到阿富汗人民理解支持的重建道路。阿富汗塔利班需要以明確態度，與一切恐怖勢力徹底切割，並採取措施打擊包括「東伊運」在內，被聯合國安理會所認定的國際恐怖組織。

王毅籲阿富汗組建人民支持廣泛包容政治架構

王毅表示， 阿富汗國內積累諸多矛盾，美國撤軍又留下新的難題，還有爆發內戰風險，和平重建的進程難以一帆風順。過程中，國際社會應共同鼓勵和支持阿富汗各黨派、各民族團結合作，盡快組建符合國情、得到人民支持、廣泛包容的新政治架構，支持阿富汗堅決打擊恐怖主義，絕不能再次成為恐怖主義的聚集地。

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