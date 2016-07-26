阿富汗局勢｜王毅：國際社會應引導而不應施壓

國務委員兼外長王毅與英國外相藍韜文通電話商討阿富汗局勢。

外長王毅向英國外相藍韜文表示，王毅表示，阿富汗局勢表明，外部強加的治理模式，未得到當地人民支持，依靠軍事干預解決地區熱點問題無出路，美方如果不認真吸取教訓，還會吃新苦頭。他說，阿富汗問題已進入政治解決的關鍵階段，當地局勢仍然存在不穩定及不確定，國際社會應該積極鼓勵而不是施加更多壓力，有利早日政治過渡。

王毅又說，目前應該關注塔利班能否團結阿富汗，及堅決與恐怖主義劃清界線，強調要尊重阿富汗主權和人民意願。中方願意在不干涉內政的前提下，繼續在阿富汗問題發揮建設作用。

《新華社》引述藍韜文表示，贊同國際社會應總結阿富汗問題的經驗教訓，阿富汗不應該再次成為恐怖主義的震央，國際社會應合作應對阿富汗難民問題，並承諾英國會增加人道援助，英中雙方可以就阿富汗問題加強協調。

藍韜文：國際應合作應對阿富汗難民問題

兩國外長又談及中英關係，王毅表示，近期中英關係在低谷出現積極跡象，強調國與國合作的前提是相互尊重。他說，新冠肺炎病毒溯源是科學問題，不能夠用政治綁架科學，中方願意與英方繼續在疫苗、治療、溯源等方面加強溝通。他又指，國際社會一段時間以來頻現「泛政治化」傾向，有人甚至鼓吹「抵制」北京冬奧，嚴重違反奧林匹克憲章和運動員權益。

報道指，藍韜文贊同體育不應被政治化，英國奧委會將獨立就英方運動員參與北京冬奧作出決定，英方同樣認為國際抗疫合作不應被政治化，願意與中方發展積極的雙邊關係，在經濟金融、衛生等領域深化互利合作。

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