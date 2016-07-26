阿富汗局勢｜王毅：證明外來模式生搬硬套難以立足

國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)通電話，談及阿富汗局勢。

據《新華社》報道， 王毅表示，事實再次證明，將外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家會水土不服，最終難以立足，一個政權無人民支持是立不住，用強權及軍事手段解決問題，只會令問題愈來愈多，這方面的教訓值得認真反思，中方願意與美方溝通對話，推動阿富汗問題實現軟著陸，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿富汗建立符合國情、開放包容的政治架構。

王毅：美方不能一面打壓中國一面指望支持配合

王毅認為，美國應該在協助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設作用，美國前一段倉促撤軍，已經對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，下一步如果再製造新的問題，不是一種負責任的態度。王毅強調中美都是聯合國安理會常任理事國，理應協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面打壓中國，另一方面又指望中方支持配合，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。

布林肯籲塔利班確保想離開阿富汗人員安全

布林肯感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，指阿富汗局勢正進入關鍵階段，塔利班應表明與極端主義一刀兩斷，選擇有序權力轉移和成立包容性政府，期待中方亦能夠發揮重要作用，美國認為阿富汗未來應該由當地人民決定，呼籲塔利班確保所有希望離開阿富汗人員的安全。美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩。

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