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阿富汗局勢｜白宮重申對台灣承諾 指與阿富汗情況不同
11 小時前
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阿富汗局勢｜白宮重申對台灣承諾 指與阿富汗情況不同
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白宮重申對台灣承諾，指與阿富汗情況不同。(AP)

內地官媒《環球時報》總編胡錫進指美軍撤出阿富汗是對台灣的一個警告，指他們將來亦會被美國拋棄。美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示，台灣與阿富汗的情況是「另一回事」，對台灣的承諾亦與以往一樣堅定。

沙利文指，美國對國際伙伴和盟友的承諾是「神聖不可侵犯，對台灣和以色列的承諾亦與以往一樣堅定」。他又指，台灣問題的性質「根本就是另一回事，情況截然不同」，他又指，美軍在韓國及歐洲都有駐軍，「並非因為這些地方有內戰，而是要應對潛在的外來敵人，保護盟友免受敵人入侵。所以，這根本是另一回事。」

白宮發言人普薩基重申，會根據協議支持台灣，以及全球各地受到中國和俄羅斯政治宣傳影響的伙伴和盟友，並以實際行動說明。

台灣傳媒引述華府官員指，美國對台政策著重台海和平穩定，而對阿富汗主要是打擊恐怖分子，在完成任務後亦在阿富汗駐守多年，兩者並不相同。

胡錫進：阿富汗不是第一個被美國拋棄的盟友

《環球時報》胡錫進日前在社交媒體上指：「喀布爾政權垮台後，台灣當局一定在發抖。」又指「美國在阿富汗的失敗應該給島上的台獨分子一個警告，他們必須明白，他們不能指望華盛頓，因為專家警告了，阿富汗不是第一個被美國拋棄的盟友，也不會是最後一個。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/阿富汗局勢｜白宮重申對台灣承諾-指與阿富汗情況不同-280855
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