阿富汗局勢｜穿膠袋波衫小美斯人生跌宕 藏身喀布爾望球王助離開

相信很多人都記得2016年5歲的阿富汗男童Murtaza Ahmadi，穿起一件由膠袋改成、其偶像阿根廷球王美斯所穿的10號球衣，不少人都被他打動，包括美斯本人。5年過去，小美斯已經10歲，在塔利班閃電奪權後，他與家人目前藏身在喀布爾，希望美斯能夠伸出援手，助一家離開阿富汗，「我非常害怕塔利班，我想搬到一個安全的地方，請幫助我逃離現在這種情況」。

塔利班綁架目標

Ahmadi的兄長為弟弟拍下膠袋球衣照後，絕對估不到會令Ahmadi成為全球矚目人物，也一償心願往卡塔爾與到那裡踢友誼賽的偶像美斯見面，但也為其跌宕人生揭開序幕。美斯寄了不少禮物給Ahmadi，其他人以為當中包括錢，令他成為綁架目標。塔利班分子也威脅捉走他們一家，指他不尊重伊斯蘭教，不與可蘭經合照，卻穿著美斯的球衣拍照。

穿美斯球衣拍照被塔利班威嚇

因屋外不時出現陌生人監視，家人擔心其安危下，Ahmadi有兩年沒有上學。之後一家前往巴基斯坦「避難」，申請西班牙庇護卻遭拒絕。Ahmadi的父親稱，去多哈時以為美斯可以捐很多錢助Ahmadi取得庇護，如C朗幫敘利亞難民，但美斯卻沒有。Ahmadi一家其後搬回阿富汗阿茲尼省的家鄉Jaghori地區，豈料在2018年11月塔利班攻入該區，當地逾三分二人口逃離家園。最後一家在喀布爾落腳，因為走時情況危急，Ahmadi也將美斯當年所贈的簽名球衣和足球遺留在舊居，一切像是一場夢。

相關新聞：

阿富汗局勢｜阿富汗女Banksy失聯惹外界擔心 畫作批評塔利班

阿富汗局勢｜塔利班向天開槍警告示威女性 放催淚彈驅趕