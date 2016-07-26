阿富汗局勢｜網紅諧星被捉取笑塔利班 遭武裝分子掌摑兼處決 (有片)

阿富汗網紅諧星Nazar Mohammad(又名Khasha Zwan)早前被塔利班分子處決，塔利班事後承認事件，並聲稱已拘捕疑犯及交由塔利班法庭審訊。上月底坎大哈淪陷時，Mohammad遭塔利班分子從家裡捉走的片段在網上瘋傳，他坐在車廂裡，身邊坐了持槍的塔利班分子，但他仍毋懼拿塔利班開玩笑，結果遭連摑兩巴。

Mohammad不時講笑話或自嘲拍片上載到TikTok，出名透過唱歌或跳舞取笑塔利班，他最後被連開數槍射殺，另有報道稱照片可見他背靠樹上，以及遭割喉躺在地上。塔利班初時否認涉及其死亡，之後才承認坐在Mohammad身旁的兩名男子是塔利班成員，並指Mohammad曾參與虐待和殺害塔利班分子，承認他應在塔利班法庭接受審訊，而非立即被殺。

遭質疑不秋後算帳承諾

Mohammad之前為阿富汗警隊工作，所以成為塔利班報復目標。他遭殺害令外界關注更多人將遭秋後算帳被處決，也質疑塔利班奪政權後，承諾不傷害為前阿富汗政府、美軍或與美國有聯繫機構工作人士的保證。

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