阿富汗局勢｜總統加尼身處阿聯酋 否認攜巨款出逃

塔利班開入阿富汗首都喀布爾當天，逃離出國的阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)，目前正身處阿聯酋。阿聯酋外交部證實加尼身處當地，並指是出於人道原因收留加尼及其家人。

加尼周三(18日)在社交網站發布片段重申，他在塔利班進入喀布爾時離開阿富汗是為了避免流血事件發生。他指，正與其他人士協商，並打算在不久將來返國，繼續為阿富汗人彰顯公義。他又支持卡爾扎伊等前政府官員與塔利班談判，希望談判成功。

加尼：離國時只帶走一套衫背心及一對鞋

對於俄羅斯駐阿富汗喀布爾大使館，早前指控加尼離國時帶走大量現金，加尼否認有關指控，指這是毫無根據的謊言。他續指，離開當日，他只帶走一套傳統服裝、一件背心及一對涼鞋。

加尼在塔利班進入喀布爾前離開阿富汗，稱要避免發生流血事件。俄羅斯國營傳媒《俄新社》(RIA)引述俄羅斯駐阿富汗喀布爾大使館發言人Nikita Ishchenko指，加尼離開喀布爾時，帶走裝們4輛車的現金，並試圖將錢裝入一架直升機，但無法全部塞進機內，只好遺留部分現金在停機坪。

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