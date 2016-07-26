阿富汗局勢｜美國務卿布林肯：不能與越戰西貢淪陷相提

阿富汗首都喀布爾迅速落入武裝組織塔利班手上，出乎美國和英國情報人員之料，令到美、英和多國西方國家慌忙撤僑，大使館人員要撤離到喀布爾國際機場等待離開。美軍直升機周日多次在美國大使館上空出現戴人離開，情況令人想起1975年越戰時西貢淪陷，北越軍隊佔據南越首都西貢，美國駐西貢大使館屋頂出現直升機載人急忙離開的一幕。美國國務卿布林肯周日接受美國廣播公司訪問，堅稱兩者不可相提並論，指直升機接載使館人員離開是「標準行動程序」。他強調，行動以「慎重和有秩序的方式」進行，以確保安全。

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不過，節目主持人Johnathan Karl回道，很顯然大家看見的情況並不像有秩序，也不像是標準行動程序。他指剛在上個月，總統拜登才信誓旦旦稱，美國人員、外交人員不會像1975年西貢時那樣，須直升機載離喀布爾，「現我們看到的不正好是這樣嗎？」布林肯仍然說，「這明顯不是西貢。」拜登之前稱，阿富汗有30萬人軍隊加上先進裝備，以及美國空軍和其他國家的部隊，可以抵抗7.5萬塔利班武裝分子，但西方國家似乎都不了解阿富汗國內情況，也高估阿富汗軍隊的力量。