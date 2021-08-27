阿富汗局勢｜美國反擊 無人機炸死ISIS-K一名策劃者

阿富汗首都喀布爾國際機場附近的炸彈襲擊，增至超過170人死亡，超過200人受傷；當中美軍有13死18傷，美國總統拜登誓言報復，要策動襲撃者付出代價。美國國防部周五(27日)宣布，美軍無人機空襲回教極端組織「伊斯蘭國」分支「呼羅珊」(ISIS-K)根據地，殺死組織一名策劃者。

國防部指，無人機空襲ISIS-K在阿富汗北部納加哈省的根據地，殺死一名目標人物，據稱是該組織一名策劃者，事件中所知沒有平民傷亡。

未知策劃者有否參與機場恐襲

《霍士新聞》(Fox News)證實，美軍無人機擊中一輛載有ISIS-K高層人員的車輛，車上還有另一名人員同行，據指該名高層人員正策劃進行襲擊。但目前未清楚，被炸死的組織策劃者有否參與星期四在喀布爾國際機場附近發生的自殺式襲擊。

美國國防部表示，星期四事發時相信只有一名施襲者在機場閘口外發動襲擊，而並非早前提及的兩個。官員說，一名極端組織伊斯蘭國的自殺式襲擊者，在通往機場的閘口引爆身上重約25磅的炸彈。當時現場聚集大批尋求坐飛機離國的阿富汗人，並有美軍負責保安檢查。

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