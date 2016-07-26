阿富汗局勢｜美增兵至6000接管喀布爾機場 特朗普促拜登辭職

阿富汗塔利班佔領首都喀布爾的總統府，迅速接管了阿富汗。另外，美國前總統特朗普發表聲明，要求總統拜登就當地局勢辭職。

喀布爾的國際機場迫滿大批等待撤離的人士，一度幾乎發生人踩人事故，並不時傳出槍聲，機場一度暫停所有商業航班。網上片段所見，現場大批人士走到停機坪，未見有人維持秩序。美軍其後表示已經接管機場控制塔，將加快撤僑，以及曾協助美國而取得簽證的阿富汗人，美國至今已部署多達6,000名美軍到喀布爾。美國國務院發表聲明，表示正完成一系列措施，以確保機場安全，讓美國與盟友人員能夠通過軍用或民用的航班，安全離開阿富汗。

在位於喀布爾的美國駐當地大使館，官員表示已經將旗幟降下，幾乎所有大使館的工作人員已經前往機場，等待撤離。

特朗普：全世界都知美國撤軍有附加條件

特朗普發表聲明，譏諷拜登對阿富汗所做的事堪稱傳奇，將成為美國歷史上最大的挫敗之一。 他指，全世界都會知道，美國從阿富汗撤軍是有附加條件的，他曾親自與塔利班的領導人交談，對方明白他們今天的所作所為是不會被容忍的。

特朗普任內同塔利班達成協議，內容包括在今年5月全面撤走駐阿富汗美軍，換取塔利班的安全保證。拜登上任後將完成撤軍的限期延至本月31號。特朗普揚言如果自己仍然做總統，撤軍工作將有很大分別以及更加成功。

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