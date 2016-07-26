阿富汗局勢｜美國撤軍限期明日屆滿 卡塔爾勢扮演重要角色

美國與塔利班達成的撤軍限期明日屆滿，過期數天美國已加緊撤走在喀布爾機場的平民，白宮今日稱周日再接載約1,200人離開，而美軍駐守在機場的人數也削減至4,000以下。美國離開後，與華府和塔利班有良好關係的卡塔爾，料將在繼續撤離阿富汗平民工作上扮演重要角色；美國國務卿布林肯周一將與卡塔爾舉行視像會議，討論日後在阿富汗問題的合作，會議還包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、土耳其、歐盟和北約。據悉，塔利班已要求卡塔爾，在美軍一旦撤走後，為喀布爾機場提供民航技術協助。聯合國屬下機構也尋求卡塔爾幫助和支援運送援助物品到阿富汗。

近四成疏散者經卡塔爾離開

卡塔爾突然變得重要可說是出乎外界預料，該國原本只是作為逐步運送數千阿富汗民眾的中轉站，但塔利班本月15日閃電奪取喀布爾，美國尋求卡塔爾疏散數萬逃離塔利班政權的民眾，最後近四成的疏散者都是經卡塔爾往其他國家，獲美方大加讚揚，國際新聞機構也靠卡塔爾助他們的員工離開阿富汗。

收留塔利班流亡領袖

今次緊急疏散行動反映卡塔爾作為美軍於中東最大基地的角色，也歸因於數年前該國決定接收塔利班的流亡領袖，讓其對塔利班有影響力。卡塔爾也是美國與塔利班舉行和談的地點。據悉，卡塔爾今次助約3,000人安全抵達機場，以及接載了1,500人離開，都是一些國際組織尋求該國協助，包括一間女子寄宿學校、一隊女子機械人研究團隊及為國際傳媒工作的記者，在卡塔爾大使陪同下，他們順利通過塔利班在喀布爾的檢查站，以及聚集了大批民眾的西方軍隊機場檢查站。

卡塔爾助理外交部長Lolwa al-Khater表示，這不只是打一個電話給塔利班便可以，還有美國、英國、北約和土耳其等國家的部隊檢查站，而且存在很多變數。