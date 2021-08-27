阿富汗局勢｜美國警告喀布爾或再恐襲 多國結束撤離行動

阿富汗首都喀布爾國際機場附近的炸彈襲擊，增至超過170人死亡，超過200人受傷；當中美軍有13死18傷；英國亦證實有2名英國公民及一名兒童被炸死。

白宮及國安團隊警告，喀布爾可能再有恐襲，美國的撤離行動會在未來數天進入最危險階段。 塔利班在距離機場500米的地方，安排武裝分子及軍車駐守，設立關卡，將人群擋在比之前距離美軍更遠的地方。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，正盡一切努力，讓所有想離開阿富汗的美國國民及獲簽證人士，都能在8月31日美軍撤離限期離開，由月中至今，美軍已協助超過10萬人撤離，美方亦正尋找與塔利班接觸的方法，希望達至協調方案，容許美國公民及曾服務美方機構的阿富汗人離開當地，拜登已指示國務卿布林肯繼續與國際夥伴透過外交努力，確保阿富汗人即使在美軍撤離後，仍可離開當地。

再有多個國家宣布結束撤離行動

繼德國及加拿大昨日宣布結束在阿富汗的撤離行動，包括瑞典、法國、西班牙、意大利等亦宣布結束撤離行動。

英國首相約翰遜承認，部分合資格撤離的人，或許未能撤離，他感到非常遺憾，他承諾之後仍盡全力協助他們離開。

英國國防大臣華禮仕表示，英國協助更多人撤離的能力正大幅減低，不會再通知更多人前往機場。他估計，仍有約800至1,100名阿富汗人，以及100至150名英國人，符合撤離資格但未能離開。他指，英軍會在美軍完全撤離之前，離開阿富汗。

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