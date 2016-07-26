阿富汗局勢｜美國軍械損失清單曝光 當局據報考慮空襲炸毀

塔利班迅速奪取阿富汗政權，產生的問題陸續浮現，許多美軍援助阿富汗政府軍的軍械，包括直升機、載具和武器等全部淪為塔利班戰利品。美國傳媒報道，美方憂慮軍械落入中俄甚至伊斯蘭國(IS)手中，考慮將這些軍械摧毀。

大約一個月前，美軍向阿富汗政府交付7架全新直升機。在塔利班攻入陷阿富汗各大城鎮期間，已有塔利班分子與美軍值600萬美元(約4,680萬港元)的黑鷹直升機「合照」炫耀。早前，塔利班於社交平台發布短片，展示將部署高科技裝備部隊「Badri 313」，部隊裝備現代化頭盔、太陽鏡、夜視鏡、避彈衣、美軍M4步槍等。有傳媒指出，相關裝備與阿富汗政府軍使用的美軍裝備相似，而非塔利班「典型游擊隊風格」。

《路透社》引述美國官員指出，雖然還沒有美國落入塔利班手中軍械的確切數字，但依照目前情報機構估算，塔利班取得的美國軍械包括高機動性多用途輪式車輛(Humvee)等超過2,000台武裝軍車，以及可能包含UH-60黑鷹直升機、偵查攻擊直升機，以及掃描鷹無人機等多達40架。

空襲摧毀大型軍械是選項之一

報道引述美現任及前任官員透露，美方擔憂這些武器會被用來殺害平民，或是被其他激進組織取得，例如伊斯蘭國，用於損害美國區域利益，甚至可能流入中國或俄羅斯手中。官員提到，發動空襲摧毀直升機這類大型軍械是可能方案之一，有疑慮的是美方現階段主要目標，是撤離仍留在阿富汗的人員，此舉可能會激起塔利班的敵意。

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