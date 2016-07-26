阿富汗局勢｜美英等或延長撤軍限期 塔利班警告後果自負

西方國家由阿富汗撤軍的限期將於本月31日屆滿，七國集團(G7)領導人將於今日稍後召開視像峰會，預料會就是否延長撤軍限期尋求共識。美國總統拜登日前指，不排除需要延長，英國首相約翰遜亦計劃，向拜登提出押後撤軍期限。塔利班警告本月31日是「紅線」，若執意延遲撤軍，後果自負。

美國總統拜登指，正加速在阿富汗的撤離行動，但不排除會延長本月底屆滿的撤軍期限。美國白宮透露，美軍自周日起的24小時，從阿富汗首都喀布爾撤離約10,400人，自8月14日起計算，從塔利班控制的阿富汗，美國協助及撤離37,000人。

法國外長：需更多時間完成撤離工作

美國有線新聞網(CNN)引述國防部消息人士指，軍方已經向白宮提出建議，要在當地星期二作出決定，以便有足夠時間讓仍然留在當地的5,800名美軍離開，及妥善安排軍備和其他設備。法國外長勒德里昂表示，法國對美國設定的8月31日最後期限感到擔憂。他說，需要更多時間完成撤離工作。他說，法國過去一周已撤走接近1,700人，包括90名法國公民、其他歐盟公民和1,500名阿富汗人，估計這數字到周二會達到2,000人。

塔利班：若果企圖繼續佔領阿富汗會作出回應

塔利班警告美英，不要延遲從阿富汗撤軍，指本月31日是「紅線」，若執意延遲撤軍，後果自負。塔利班發言人沙欣(Suhail Shaheen)接受英國天空新聞(Sky News)訪問，回應拜登指不排除延長在阿富汗的撤離行動，沙欣指，若果美英尋求更多時間撤離，答案將是否定，他們要承擔後果，並會造成與塔利班之間的不信任；若果企圖繼續佔領阿富汗，塔利班會作出回應。

塔利班與阿富汗的穆斯林教士開會，發言人穆賈希德敦促與會教士，反擊西方對塔利班的宣傳，又批評美國派飛機接走阿富汗人並提供庇護，是想破壞塔利班的統治。

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