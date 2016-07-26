Am730
Am730
Am730
Am730
News
阿富汗局勢｜美軍無人機轟炸IS疑釀一家九口6童亡
1 小時前
#Hashtags
阿富汗局勢喀布爾無人機轟炸恐襲
阿富汗局勢｜美軍無人機轟炸IS疑釀一家九口6童亡
news-images
報道指，美軍無人機在住宅區炸毀汽車炸彈，造成6名兒童在內的九口家庭死亡。(美聯社)
 news-images
民房受爆炸威力波及。(路透社)
 news-images
昨日一度傳出是火箭攻擊導致民房爆炸起火冒出濃煙。(互聯網)

阿富汗首都喀布爾昨傳出有民房遭火箭攻擊，疑是遭美軍無人機轟炸伊斯蘭國(IS)一輛汽車炸彈時波及，除了車上兩名IS分子被擊殺外，轟炸引起載有炸藥的汽車猛烈爆炸，死傷人數眾說紛紜，塔利班指造成7人死亡，有報道稱包括3名兒童。另有死者親屬向美國有線新聞網絡(CNN)當地一名特約記者稱，一個九口家庭包括6名兒童在轟炸中死亡，最小的僅2歲。美方稱，有關汽車炸彈圖襲擊喀布爾機場，初時表示無造成其他傷亡，但其後改稱正調查事件，並對可能造成無辜平民死亡深感哀傷。

死者親屬表示，遇害的只是一個普通家庭，死去的包括一名2歲女童，「我們不是IS分子，這是一間民居，住了我的兄弟和他們的家人」。現場鄰居和目擊者指，有數人死亡，包括兒童，「所有鄰居企圖撲熄火勢，我見到有五、六人死亡。父親和一名男孩，有兩個兒童。他們死了，被炸至支離破碎，另有兩人受傷。」

相關新聞：

阿富汗局勢｜美官員：5枚火箭今晨射向喀布爾機場遭擊落

阿富汗局勢｜再與布林肯通電話　王毅：各方有必要同塔利班接觸

阿富汗局勢｜美軍撤離倒數1000平民機場待離開 拜登：很大機會再有襲擊

阿富汗局勢｜抱阿富汗嬰遇襲美軍女兵 臨行前向家人稱「不要擔心」

阿富汗局勢｜獲英軍助攀過倒刺鐵絲 阿富汗翻譯員與妻兒搭上尾班機

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/阿富汗局勢｜美軍無人機轟炸is疑釀一家九口6童亡-282518
#Hashtags
阿富汗局勢喀布爾無人機轟炸恐襲
Am730

新冠疫苗｜日本群馬縣莫德納再發現異物 沖繩異物疑與醫護不當使用針筒有關

新冠肺炎︱東京疫情緩和　日政府稱莫德納疫苗沒安全問題

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗｜日本群馬縣莫德納再發現異物 沖繩異物疑與醫護不當使用針筒有關
Am730
Am730
新冠肺炎︱東京疫情緩和　日政府稱莫德納疫苗沒安全問題
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多