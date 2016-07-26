阿富汗局勢｜美軍無人機轟炸IS疑釀一家九口6童亡

阿富汗首都喀布爾昨傳出有民房遭火箭攻擊，疑是遭美軍無人機轟炸伊斯蘭國(IS)一輛汽車炸彈時波及，除了車上兩名IS分子被擊殺外，轟炸引起載有炸藥的汽車猛烈爆炸，死傷人數眾說紛紜，塔利班指造成7人死亡，有報道稱包括3名兒童。另有死者親屬向美國有線新聞網絡(CNN)當地一名特約記者稱，一個九口家庭包括6名兒童在轟炸中死亡，最小的僅2歲。美方稱，有關汽車炸彈圖襲擊喀布爾機場，初時表示無造成其他傷亡，但其後改稱正調查事件，並對可能造成無辜平民死亡深感哀傷。

死者親屬表示，遇害的只是一個普通家庭，死去的包括一名2歲女童，「我們不是IS分子，這是一間民居，住了我的兄弟和他們的家人」。現場鄰居和目擊者指，有數人死亡，包括兒童，「所有鄰居企圖撲熄火勢，我見到有五、六人死亡。父親和一名男孩，有兩個兒童。他們死了，被炸至支離破碎，另有兩人受傷。」

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