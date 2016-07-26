阿富汗局勢｜美軍運輸機發現人體殘肢 拜登民望跌至新低

美軍運輸機日前撤僑期間，大批阿富汗人湧到喀布爾國際機場爭相逃難場面，以及有阿富汗人從空中墜落的畫面震撼國際，令美國政府飽受批評。

美國空軍證實，一架由阿富汗喀布爾機場出發的C-17運輸機，在卡塔爾的空軍基地降落後，機身發現人體殘肢，將會進行調查，包括檢視社交網站流傳的相關影片。

軍方聲明指，這架運輸機星期一抵達喀布爾國際機場，被數百名阿富汗民眾包圍，鑑於當時安全情況急劇轉壞，機組人員決定盡快起飛。有關運輸機將會暫時停止執勤，以進行檢查和清理。

拜登民望急跌至上任以來新低

美國從阿富汗完成撤軍前，當地已迅速由塔利班接管，令拜登政府備受批評，民望急跌至上任以來新低。

《路透社》聯同市場研究集團益普索(Ipsos)星期一進行一項民意調查顯示，只有46%受訪美國人支持總統拜登，較上周五的同類調查急跌7個百分點，跌至他上任以來新低。

調查又發現，68%受訪者認為，無論美軍何時撤走，阿富汗戰事都會慘敗收場。75%受訪者支持增派美軍到阿富汗保護關鍵設施，直至完成撤軍為止，亦有75%受訪者支持華府撤走曾幫助美軍的阿富汗人。

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