阿富汗局勢｜美軍高層稱不排除與塔利班合作打擊呼羅珊

美軍完全撤離阿富汗，宣告美國史上最長戰爭落幕。美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley) 不排除與塔利班合作，打擊極端組織「伊斯蘭國」(ISIS)分支「呼羅珊」(ISIS-K)。

這場美國歷時近20年的最長戰爭，有接近2,500名美軍死亡，包括上星期喀布爾機場外的自殺式炸彈襲擊造成13名美軍喪生。米利表示，對於阿富汗戰爭，他與軍中很多人一樣，感到痛苦和憤怒，在戰術和操作上亦有很多教訓要吸取。

或與塔利班合作打擊伊斯蘭國呼羅珊

被問到會否與塔利班合作，打擊伊斯蘭國呼羅珊，米利說：「我們不知塔利班將來是怎樣，但以個人經驗，他們(塔利班)以往是一個殘酷無情的組織，是否有改變大家拭目以待。」但他暗示有這個可能，並指未能預計阿富汗的局勢。

國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)讚揚美國的撤離行動，在兩星期內把超過12萬人從喀布爾撤走，形容是英勇及歷史性的行動，反映美軍人員的無畏、無私及勇氣。不過，他不預測美國與塔利班將來的關係。

會與塔利班對話尋求繼續撤離行動

美國國務院發言人努蘭(Victoria Nuland)表示，當局仍正尋求方法撤離想離開當地的人，美國將繼續與塔利班對話，以符合美國和美國盟友的利益，但強調美國將以行動而非說話作判斷，並說根據往績，塔利班有很多事情需要證明。

努蘭重申，美方估計仍有100至200名美國人在阿富汗，除非確保所有美國公民和合法永久居民，以及曾與美國合作而想離開的人能夠撤走，否則美國的撤離行動不會結束。她又說，美方在過去24小時一直與他們保持聯繫，告訴他們，正考慮所有可能的選擇，包括空中和陸路途徑，繼續協助他們撤離和提供支援。

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