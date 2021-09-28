阿富汗局勢｜翻越尖刺圍欄逃亡舉世關注 「生死未卜」女嬰與父母平安抵美 (有片)

塔利班在阿富汗重奪政權時，民眾紛紛湧往喀布爾機場逃難，當日的人潮中包括一名女嬰，她被人舉起，越過圍牆尖刺鐵絲網的一幕，教人看得緊張又揪心，不知她能否逃出生天及會否淪為孤兒。幸而近日傳來好消息，女嬰不單已平安抵達美國，更與父母在亞利桑那州生活。

該名幸運女嬰名叫莉亞(Liya)，她的父親哈米德(Hameed)任職語言及文化顧問，過去5年為當地的美軍人員提供建議，他整個8月都住在機場，協助美軍撤走，連妻子莎迪亞(Sadia)分娩亦未能陪伴在側。8月12日，哈米德得知家人有危險，「我們收到情報說有民眾被殺或失蹤」，他從美軍消息知悉，他的家庭將受襲，「不是『萬一』，而是『何時』」。

阿富汗女嬰出生僅16天 經歷生死時刻

7天後，莎迪亞產後稍為恢復，即收拾細軟及身份證明文件，帶同出生僅16日的莉亞，趕往機場。莎迪亞在檢查站被塔利班收走文件及所有財物，再隨人潮擠入機場細小閘門，當時哈米德在圍欄另一面，「他們(塔利班)用水炮及閃光彈驅散人群，我看著女兒尖叫哭喊，卻甚麼也做不了」。

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美軍海軍陸戰隊成員助一臂之力

之後數小時，哈米德眼睜睜看著民眾被塔利班分子毆打，有數名成功通過閘門的人被打斷了手或受重傷，「我知道她(妻子)絕對通過不了，她會被擠壓至死……或是重傷」。他情急下求助於一名在尖刺圍欄旁車頂的美軍海軍陸戰隊成員，「他說他唯一能做的，是把我女兒越過尖刺捧過來，但她可能會受傷。我說博一博，我寧願她受傷好過死」，接著便是舉世所見的驚心一幕。

當刻是哈米德首次抱抱女兒，但短短兩分鐘後父女又再分離，哈米德須繼續協助撤離行動。幸好數小時後，莎迪亞終通過機場閘口，夫婦及女兒最終成功上機。

目前哈米德一家三口與朋友暫住在鳳凰城，他說抵美初期不知道女兒的片段在全球瘋傳，各界的關心令他感動不已，但「令我心碎的是，因為我本來在機場裡面，才得以找到幫手把女兒捧入圍欄內，數以千計民眾卻無這種機會」。他目前正在網上眾籌以助一家三口在當地展開新生活，並希望有天能找到協助他的美軍，感謝救女之恩。

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