阿富汗局勢｜與塔利班達協議 美軍秘密通道送國民到喀布爾機場

美國撤出阿富汗後，更多撤離行動細節公開，CNN引述兩名國防部官員稱，美軍與塔利班達成秘密安排，讓該組織成員護送一群美國公民經安全通道，前往喀布爾機場閘門。

其中一名官員透露，美國特種部隊在機場設立「秘密閘門」和「聯絡中心」指示美國人撤離。另一官員形容，與塔利班的秘密安排「出色」。當地美國公民獲知會到機場附近「集合點」，塔利班成員會檢查的文件，然後將他們帶到不遠處由美軍看守的閘門。美軍全程看著塔利班護送美國人穿過機場外的群眾，準備一旦有事情發生介入。

待撤離美國人不信塔利班護送

報道稱，在美國與撤離人士保持聯絡的消息人士指，在喀布爾的美國公民和護照持有人，不相信他們被告知塔利班會提供安全通道讓他們離開。不少人還認為他們誤會了有關指示，找美方有關人士再三確認。透露消息的受訪官員稱，現時披露有關安排，是因為若事件一旦公開，不知塔利班會有甚麼反應，也擔心IS阿富汗分支知悉事件會發動襲擊。

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