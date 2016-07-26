阿富汗局勢｜英國據報押後撤離限期 建議G7加強制裁塔利班

七國集團(G7)領導人將於星期二召開視像會議商討。《路透社》引述消息人士指，輪任主席的英國首相約翰遜將會推動對塔利班實施制裁，如果塔利班有違反人權，或讓阿富汗再次成為武裝份子避難所，會實施經濟制裁或暫停對阿富汗的援助。當局亦計劃要求對剛控制該國大部分地區的塔利班武裝組織實施新制裁

報道引述消息人士稱，G7輪值主席國英國外相藍韜文周日與G7其他成員的外長舉行視像會議，提出有關要求。藍韜文上周公開表達有關考量。有英國官員認為，對塔利班實施經濟制裁，可以迫使對方承諾尊重阿富汗民眾的人權，以及容許人道援助工作。不過，亦有西方國家外交官認為，G7不大可能即時達成共識。

約翰遜在社交網站表示，國際社會必須保持合作，確保撤離工作安全和避免人道危機。美國總統拜登亦說會支持制裁，會須視乎塔利班的行為。

英軍據報爭取本周撤走6,000人

英國《泰晤士報》(The Times）報道，英軍原定下周二(24日)離開的最後一班皇家空軍撤離航機已決定押後至周五(27日)或周六起飛，同時英軍會加快撤離行動，爭取本周撤走6,000人。

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