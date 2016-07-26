阿富汗局勢｜英國與塔利班商討後續撤離 否認襲擊前要求開放艾比門

英國表示，正與塔利班商討協助仍然留在阿富汗的英國公民及部份阿富汗人離開。英國國防部估計，仍有約150至250名合資格撤離人士在阿富汗；唐寧街首相府表示，首相約翰遜的特別代表已經前往多哈，與塔利班高層人員會晤，英方官員亦會在一兩日內抵達巴基斯坦、烏茲別克和塔吉克，安排部份由阿富汗撤離的難民和英國公民前往英國。

英方否認襲擊前要求續開放艾比門

上星期阿富汗喀布爾機場艾比閘口遭到伊斯蘭國呼羅珊省成員發動自殺式襲擊，英國廣播公司(BBC)引述一名曾為英國擔任傳譯工作的阿富汗人，以及由英國大使館發出的電郵，指上星期四喀布爾機場發生爆炸前，英國駐阿富汗大使館仍指示當地平民，前往其後發生爆炸的艾比門。新聞網站Politico亦報道，美軍在爆炸前已經計劃關閉艾比門，但英國要求下繼續開放，以便安排更多撤離人士前往機場附近的一間酒店。

英國外相藍韜文否認事件，指英國一直與美國協調機場運作安排，英國亦有呼籲民眾不要前往喀布爾機場。英國首相約翰遜的發言人亦否認，英國要求美軍保持艾比閘口開放，強調美國繼續是英國的最強盟友。

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