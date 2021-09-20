阿富汗局勢｜英國防部電郵洩密 250名阿富汗翻譯員恐陷險境

英國國防部有電郵錯誤地附上逾250名曾為英軍服務的阿富汗翻譯員資料，包括他們的名字、照片和電郵，恐怕會令這批曾協助英國的阿富汗人身陷險境。國防部就事件致歉，並展開調查。

《英國廣播公司》(BBC)報道，英國政府負責安置阿富汗人的部門，近日向仍身處阿富汗，或已成功抵達第三國的阿富汗翻譯員發電郵，稱英方正竭盡所能地協助翻譯員撤離及安置他們，要求他們若無法確保可安全離開現時身處的位置，就不要冒險行動。相關部門約30分鐘之後，再發出另一封緊急電郵，要求收件人刪除上一封電郵，並警告他們的電郵可能已被盜用，建議更改電郵地址。

此外，有部分翻譯員沒留意到電郵已透露個人資料的問題，更回覆電郵，解釋自己的處境、個人資料及聯絡方式，今次錯誤將有可能令部分人喪命，尤其是仍身處阿富汗的人。

英國國防部大臣華萊士(Ben Wallace)在得知此事後，下令立即調查。國防部發言人指出，他們必須向所有受此次事件影響的人道歉，並努力確保不再發生。

國防部6月曾於巴士站遺機密文件

英國國防洩露機密並非首次，今年6月，BBC曾報道，一份有50頁相信屬於國防部的機密文件被遺留在肯特郡一個巴士站，內容包括高層官員討論海軍驅逐艦「衛士號」(HMS Defender)駛經克里米亞對開海域時俄羅斯可能作出的反應，以及磋商北約部隊撤出阿富汗後英軍派駐當地的可能性等。國防部承認，一名職員報稱遺失一批屬敏感性質的國防文件。

相關新聞：