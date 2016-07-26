阿富汗局勢｜英國：不承認塔利班政權 3000萬英鎊助收容阿國難民組職

正在多哈訪問的英國外相藍韜文表明，英方在可見的將來都不會承認塔利班政權。英國又指，會為收容阿富汗難民的鄰近國家或組織，提供3000萬英鎊、折合約3.2億港元的援助。藍韜文與卡塔爾官員會面後又指，阿富汗喀布爾機場在不久的將來可重開，過境安排上合作會是塔利班與西方關係的首個重要考驗。

藍韜文表示，英方在可見的將來都不會承認塔利班政權，但強調有需要與塔利班直接溝通。他指，會持續留意塔利班有否履行承諾，例如外國人是否仍有安全通道撤離、杜絕極端組織伊斯蘭國(ISIS)以阿富汗作為基地等，英方會以塔利班實際行動，而非說話去作判斷。

英國援助阿國周邊國家應對難民潮

英國周五表示，將為收容阿富汗難民的鄰近國家或組織，提供3,000萬英鎊援助，其中1,000萬英鎊會即時撥給聯合國難民署(UNHCR)，及其他在邊境提供避難所和衞生設施的人道組織；其餘會留給收容一定數量難民的國家，提供必要服務和供應。聯合國難民署早前表示，至今年年底，或有多達50萬阿富汗人逃離家園。英國表示，將接收大約20,000名阿富汗難民。