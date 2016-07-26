阿富汗局勢｜英國：可靠情報喀布爾機場有即時受襲威脅 報道指汽車炸彈

阿富汗喀布爾機場的撤離工作因恐怖襲擊威脅亂上加亂，英、美和澳洲今日稍早突然呼籲國民離開機場，英國國防部次長赫佩(James Heappey)接受電台訪問稱，根據非常可靠情報，塔利班敵人、伊斯蘭國(IS)分支伊斯蘭國呼羅珊省(Islamic State Khorasan Province)「在數小時內」發動「嚴重襲擊」。有報道稱，情報界認為該組織可能在機場發動多重襲擊，包括汽車炸彈和自殺式襲擊。

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隨著下周二美軍全面撤出死線臨近和安全威脅，西方國家部隊已陸續撤出喀布爾的撤離行動。法國部隊將留守至明晚，丹麥則警告飛機進出喀布爾已不安全，該國最後一班載著90人、士兵和外交人員的飛機已從喀布爾起飛。荷蘭也在今天停飛撤離航班，波蘭和比利時也早已結束。

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