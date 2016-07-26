阿富汗局勢｜英美澳籲國民離開喀布爾機場 警告或有危險

美國、英國及澳洲政府向身處阿富汗的國民發出警告，呼籲國民要不前往喀布爾機場，並要求離開機場。

美國駐喀布爾大使館深夜發出安全警示，呼籲美國公民切勿前往喀布爾機場，同時建議正身處機場東門和北門，以及通往機場「艾比門」一帶的國民立即離開，指這些地方有安全威脅，但未有披露詳情。英國和澳洲政府亦發出類似警告，呼籲國民要不前往機場，在安全地方暫避，直至另行通知。

機場外據報有塔利班武裝分子殘暴打人

阿富汗首都喀布爾國際機場外圍，周三仍擠滿想逃離塔利班管治的阿富汗人。

有報道指，很多阿富汗人都說，即使手持批文，前往喀布爾機場亦愈來愈困難。一名成功登上飛機離開喀布爾的女子，接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，機場外有塔利班武裝份子，在人群中以殘暴方式打人及開槍。

美國總統拜登日前表示，必須留意在喀布爾機場一帶的潛在恐怖主義威脅，又指仍然受到極端組織伊斯蘭國威脅。

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