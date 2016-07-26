阿富汗局勢｜英計劃接收2萬難民 內政大臣冀其他國家跟隨

英國政府宣布，將啟動計劃接收2萬名阿富汗難民到英國。內政大臣彭黛玲在《每日電訊報》上表明，英國不可能單獨提供協助，希望其他國家都可以跟隨。

英國首相約翰遜在周二(17日)晚宣布會接收2萬名阿富汗難民。英方預計首年會有5,000人符合資格，當中若有婦女、女孩或其他有需要人士會優先，不過反對黨批評計劃並不足夠。新計劃是在現有的翻譯員以及在英國工作人員之上。彭黛玲則在報章上指，希望其他的國家都可以跟隨接收阿富汗難民。

英國國會將於周三上午進行緊急質詢討論阿富汗局勢。而早前約翰遜與美國總統拜登討論喀布爾撤離計劃。

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