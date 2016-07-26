阿富汗局勢｜英軍特種兵穿罩袍扮「忠誠」回教女子 騙過塔利班哨站檢查

英國《每日星報》(Daily Star)周六披露一組英軍特種部隊士兵早前逃離阿富汗的經歷，就像電影情節那樣精彩。報道引述消息指，該20人英軍特種部隊小隊在阿富汗落入塔利班控制之前，已在南部地區執行秘密任務多個月，但某天突然接獲命令，被告知要中止任務並準備快速撤退到首都喀布爾。特種兵即丟棄大部分裝備，只留下所需的武器和彈藥，並買了5部的士，直駛數百公里前往喀布爾。

阿富汗軍仗義幫助

報道指，阿富汗反恐警察協助這些英軍特種兵逃走，給了他們不同顏色的回教罩袍，特種兵便穿上罩袍假扮回教女性，在路上每當經過塔利班關卡，一名同行的阿富汗士兵便對塔利班分子說，車上全是「十分忠誠的回教女子，希望去喀布爾歡迎塔利班回朝」，這妙計果然能騙過塔利班分子，他們無人揭開罩袍檢查。

脫險後「一杯英式茶就足夠」

如此一來，這20名英軍特種兵便順利通過塔利班哨站，安全抵達喀布爾機場閘門。消息指，小隊中一名官階較高的英軍向駐守機場閘門的美軍表明身份，說：「英軍特種部隊正在執行任務。」或許見眼前人穿著回教女性罩袍，該名美軍一時難以置信，要求對方「再說一遍」。結果身份獲確認後，該等英軍特種兵便被帶到一房間，此時眾人才脫下罩袍，也被安排跟一名英國官員見面。

消息指，脫險後，這些英軍被問需要些甚麼，那位官階較高的英軍回答說：「一杯茶就已經很好了。」報道指，英國國防部拒絕就英軍特種部隊行動置評。

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