阿富汗局勢｜華春瑩：塔利班比上次執政時更清醒理性

曾包庇阿爾蓋達組織首領拉登的塔利班奪下阿富汗控制權，並宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國。在中國，外交部發言人華春瑩在新聞發布會上再次評論阿富汗的局勢，提到塔利班多次表明，致力構建開放包容的回教政府，保障婦女權益，中方願與各國建立良好關係，塔利班有關行為是積極的表態和信號，認為塔利班比上次執政時期更加清醒和理性，希望塔利班施行溫和穩健的內外政策，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，建立持久和平。

華春瑩又說，注意到有些人強調對塔利班不信任，但世界上沒有任何事物是一成不變的，需要聽其言、觀其行，指阿富汗局勢急劇演變，表明外界以往對阿富汗局勢及民意的判斷缺乏客觀及準確把握，西方某些國家尤其應汲取教訓。

對於美國部分媒體和人士指，中國正嘲笑美國狼狽逃離阿富汗的敗相，華春瑩反問這還需中國嘲笑嗎，批評美國遇到問題麻煩不從自身找原因，不努力從根本上解決問題，而是一味對外推卸責任，這是美國老毛病，指美國的阿富汗政策是否失敗，盟友是否還認為美國可靠可信，大家心中自有答案。

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