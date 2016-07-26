阿富汗局勢｜被迫讚美 主播遭持槍塔利班分子包圍報新聞 (有片)

網上瘋傳一段阿富汗新聞片段，主播在8名持槍塔利班分子包圍監視下，呼籲民眾毋須懼怕塔利班掌政。有網民認為事件很荒誕，主播看來緊張，像受到威脅，又指這是塔利班2.0所謂的自由。

該片段在上周日播出，電視頻道Peace Studio原本播出政論節目，但塔利班武裝分子突闖入錄影廠，BBC特派記者Yalda Hakim在Twitter轉載該片段，稱「這就是現在阿富汗電視台的政論節目，在塔利班士兵監視主播下進行。」她指，主播講述阿富汗總統加尼的政府倒台，阿富汗伊斯蘭酋長國表示，阿富汗民眾不應感到害怕。印度電視頻道WION稱，之後那名主播與塔利班代表對談。主播在節目中也呼籲民眾與塔利班合作。

做調查報道的阿富汗傳媒Etilaatroz和網媒KabulNow的出版人Zaki Daryabi稱，「這就是Etilaatroz不能接受的。若是這樣，我們將停止採訪」。伊朗記者Masih Alinejad轉發該片段稱，「塔利班武裝分子持槍械站在明顯很僵硬的電視主播後面，迫他說阿富汗人毋須害怕伊斯蘭酋長國。塔利班在無數人腦中就是恐懼的同義詞，這段短片是另一證明。」



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