阿富汗局勢｜諾貝爾和平獎得主倡開放邊境予難民 女權教師表明繼續抗爭

在塔利班包圍阿富汗首都喀布爾之後，阿富汗國內大批國民希望逃離塔利班的管治，2014年獲諾貝爾和平獎的馬拉拉（Malala Yousafzai）呼籲鄰國開放邊境予阿富汗難民。至於阿富汗國內的爭取人權及女性權益的教師Pashtana Durrani就表示會繼續抗爭，又指塔利班對婦女權益是講一套做一套。

馬拉拉在接受英國BBC訪問表示，從新聞片段看到有大量阿富汗人為逃離塔利班控制而用盡辦法離開，認為已經出現人道危機。馬拉拉指不可能將阿富汗的問題坐視不理，她表示會向巴基斯坦總理Imran Khan去信要求開放邊境，並確保阿富汗難民的兒童及女孩可以繼續接受教育。

人權份子：塔利班講同做兩回事

在南部地區坎大哈成立非牟利組織爭取女性教育權利的Pashtana Durrani在接受BBC時表示，塔利班雖然向外宣稱會保障阿富汗的女性權利，但她指塔利班所做的會是另一回事。不過，她表示自己的組織本身受伊斯教組織的認可，故此會繼續在阿富汗為爭取女性權益發聲，Pashtana Durrani指她們的抗爭是為下一代避免再面對這種衝突。

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