阿富汗局勢｜讀勝利宣言塔利班將領 稱是店東助美國從關塔那摩監獄獲釋

塔利班一群將領周日佔據阿富汗總統府宣布戰勝，其中一名發言人Gholam Ruhani向卡塔爾半島電視台透露，自己曾被關押在美國拘禁恐怖分子的關塔那摩監獄7年，據悉他向當局稱自己是協助美國人的商店老闆，以及保證回阿富汗只是照顧患病父親，其後獲釋。反恐專家認出Ruhani，指他被美國官員認為是塔利班情報部門的長期安全特工，與塔利班高層有姻親關係。

英國《每日郵報》閱讀美國國務院的文件後，證實Ruhani為編號3的囚犯，為關塔那摩監獄建立初期的囚犯，但文件顯示他在2002至07年被關押在那裡，只有5年，非他所說7年。檔案指，Ruhani向一個審查委員會稱，自己只不過是一名商店老闆，並且協助美國人，就這樣重獲自由。雖然被列為「中等安全威脅」，但2007年3月一份文件顯示，Ruhani堅稱在911襲擊前從未聽過阿蓋達這個組織，只是為生存才加入塔利班。他聲稱，只希望回到阿富汗，協助經營器具生意、生病的父親。

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根據Ruhani在關塔那摩的檔案資料，他1975年出生於阿富汗加茲尼市，之後獲父母送去伊朗逃避阿富汗與蘇聯的戰爭。他在1992年回國，在父親的店舖工作，4年後塔利班佔據了加茲尼。美國官員相信Ruhani加入塔利班情報部門只是為了逃避上前線作戰，他在塔利班工作的4年，配備槍械負責在喀布爾巡邏和調查「案件」，直至2001年與有姻親關係的塔利班副情報部長一同被捕。兩人出席塔利班創辦人奧馬爾的會議時被捕，後者為阿蓋達已故領袖拉登提供庇護，觸發美國為首的聯軍攻打阿富汗。

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