阿富汗局勢｜貼告示：無人有權抱怨 塔利班禁理髮師幫顧客剃修鬍鬚

據報塔利班在阿富汗重掌政權後，已在赫爾曼德省(Helmand)下令禁止理髮師幫顧客剃鬚或修剪鬍鬚，稱這樣的行為違反他們對伊斯蘭法規的解讀。

英國廣播公司新聞網(BBC News)引述塔利班宗教警察指，任何人違反這項禁令將受到懲罰，首都喀布爾有理髮師指，他們也接獲類似命令。

儘管塔利班一再承諾會建立較溫和的政府，禁止剃修鬍鬚的命令，意味阿富汗將恢復過去塔利班執政時期的嚴苛伊斯蘭法規。塔利班今年8月奪權以來已嚴懲反對派，赫拉特(Herat) 4名綁匪被擊斃後，塔利班將其遺體吊起示眾，以告誡民眾勿以身試法。

塔利班派臥底捉人

塔利班官員在赫爾曼德省美容院張貼的告示中警告，理髮師在理髮和修剪鬍鬚時，必須遵從伊斯蘭教法規。BBC記者見到告示上寫著：「沒人有權抱怨。」喀布爾一名理髮師說：「(塔利班)戰士一再前來，命令我們停止修剪鬍鬚，其中一人跟我說，他們可以派臥底來抓我們。」

經營喀布爾其中一間最大美容院的理髮師表示，他接到自稱政府官員來電，對方要他「停止追隨美式風格」，不要替任何人剃剪鬍鬚。

意興䦨珊 喀布爾理髮店欲結業

有人向BBC表示：「多年來，我的美容院都能讓年輕人根據自己意願剃鬍鬚，是看來時髦的所在。現在已沒必要繼續這門生意了。」

西部赫拉特另一名理髮師說：「顧客不剃鬍子了，(因為)不想讓自己在街上被塔利班戰士鎖定。他們想要融入其中，看起來跟他們(塔利班戰士)一樣。」

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