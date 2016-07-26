阿富汗局勢｜車定人命緊要？英軍機載私家車撤離捱轟：「他們救一架車？」

究竟一輛私家車重要，還是人命與貓狗性的性命重要？從英國天空新聞台(Sky News)片段可見，在撤離喀布爾的英軍貨機上有一輛Vauxhall 5門私家車，剛巧英國一個愛護動物組織的主席Pen Farthing正炮轟喀布爾的英軍阻止他計劃接走組織成員以及在阿國獲救貓狗的私人包機起飛，英軍撤離飛機上竟載車而不載更多人，即招來愛護動物人士狠批，其中諧星Ricky Gervais在Twitter發文揶揄，「他們(英軍)是在拯救一部f*****g汽車？可恥！」。

英國《每日郵報》指，官員或會堅稱這輛私家車在機艙內不會佔去阿富汗難民或貓狗的地方，加上撤離行動延誤，通過塔利班關卡需時，意味著部分軍機可能不會爆滿。

隔空罵戰

這邊廂身在阿富汗的Farthing與英國國防大臣華禮仕(Ben Wallace)就包機事件隔空罵戰。Farthing批評與國防部多番交涉，仍得不到幫助，稱包機可以接走250人，當中包括他自己與68名組織成員，以及一批獲救貓狗，但國防部遲遲不開綠燈，內政部也沒給他們發出通過塔利班關卡和離境的所需文件。

對此，華禮仕反駁指，該包機在喀布爾機場「空盪盪地」停泊著，只會阻礙那些正面對塔利班「真實威脅」、「直接威脅」的人乘飛機離開，直言「我無意準備處理寵物優先於人」。華禮仕亦強調，通過塔利班關卡等不需持英國官方相關文件，只需英國護照便可。