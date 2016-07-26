阿富汗局勢｜遭洗版請求救阿富汗人 奧巴馬暫停IG留言功能

美國撤軍令阿富汗政局變天，數千民眾周一湧到喀布爾國際機場「逃亡」的情況震撼國際，也令人心酸。美國前總統奧巴馬的Instagram帳號遭洗版留言，希望他幫助阿富汗人，令奧巴馬和其妻子米歇爾的IG一度暫停留言功能2小時，兩人的發言人稱非蓄意，也不會解釋，以及不會評論阿富汗局勢。

有網友留言，請求奧巴馬拯救阿富汗人，「阿富汗需要你的幫助，懇求你幫助阿富汗」。另有人說，那些面對壓迫保持沉默的人，以及與塔利班做朋友的人，雙手染阿富汗人鮮血，「歷史不會忘記你的罪行」。另有人問，若美國掉頭逃跑，在阿富汗取得甚麼成果？「他們需要我們，這不是美國行事方式！我們不會投降逃去！我們會留下來對抗，直至問題解決，以取得真正獨立！」

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