阿富汗局勢｜阿國天后與600人擠軍機 受訪憶述逃難經歷

塔利班重掌阿富汗觸發民眾逃難潮，早前一張逾600名難民塞滿美軍C-17運輸機機艙照片震撼全球，原來阿富汗天后歌手Aryana Sayeed亦是其中一員，她近日接受傳媒訪問，憶述逃亡經歷。

36歲的Aryana Sayeed是阿富汗天后級歌手，並於電視節目《阿富汗好聲音》(Afghan Star)擔任評審。面對國家政局動盪，她曾在訪問中說：「要做最後一個離開祖國的戰士」。不過隨著局勢突變，恐慌情緒蔓延全國，她在上周三(18日)於社交平台Instagram突然上傳與未婚夫Hasib Sayed坐在C-17機艙內舉「V」手勢的照片，透露已逃出阿富汗，引起熱議。

婦人請求Aryana Sayeed帶她孩子離開

美國《有線電視新聞網》(CNN)報道，Aryana Sayeed成功逃離阿富汗後接受《Access Hollywood》專訪，她回憶指，當時喀布爾機場一片混亂，有婦人昏倒路邊，她有預感自己快死掉，能活著離開簡直是奇蹟。

Aryana Sayeed提到，當時有一名婦女請求Aryana Sayeed帶著她的孩子離開，但實在做不到，有士兵問Aryana Sayeed那是不是她的孩子，她否認，但請求士兵讓那對母子一同上機，因為那個孩子已奄奄一息，惟士兵回答：「對不起，我們不能那樣做。」讓她很絕望。

目前Aryana Sayeed和未婚夫已在美國洛杉磯，她指心仍繫著家鄉數百萬人民，並試圖與親朋好友保持聯繫，她說：「他們沒有希望，沒有食物、沒有住所，大家生活在恐懼中，我的心為他們淌血。」

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