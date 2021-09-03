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阿富汗局勢｜阿富汗女Banksy失聯惹外界擔心 畫作批評塔利班
1 小時前
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阿富汗局勢｜阿富汗女Banksy失聯惹外界擔心 畫作批評塔利班
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哈桑尼是阿富汗著名街頭塗鴉畫家。(互聯網)
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塔利班奪去多個省份後，她畫了這幅展現阿富汗女性恐懼和絕望的畫作。(互聯網)
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她說，或許她們的願望從黑色的花盆長出。(互聯網)

有阿富汗Banksy之稱的街頭塗鴉女畫家哈桑尼(Shamsia Hassani)與朋友失聯已近一星期，外界擔心她的安危。33歲的哈桑尼是喀布爾大學教授，過去幾年也在國際上露光芒，曾在北美、歐洲和亞洲舉行展覽。她也為阿富汗女性發聲，過去的畫作不乏批評塔利班殘暴，在塔利班奪下多個省份後，她在社交網發表了一幅《Nightmare》(惡夢)作品，身著彩色衣服抱著琴鍵的女孩站在一群持槍塔利班分子黑影前面，展示當地女性面對的恐懼、絕望和暴力壓制。在喀布爾失陷前夕，哈桑尼另一幅表達絕望的畫作稱，「或許因為我們的願望從黑色的花盆長出」。

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另一幅近日作品關注喀布爾機場外遇襲。(互聯網)
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有網友揣測她或去了美國。(互聯網)

另一幅作品則關於喀布爾機場外遇襲，哈桑尼說：「他們殺死想從塔利班自救的人……惡夢永無結束之日。」各地粉絲都關心她的情況，其中一名未能聯絡上她的朋友說，「她是一名十分有才華的藝術家，被稱為阿富汗Banksy，但我現在十分擔心，她已有近一星期失去聯絡。」部分支持者認為，哈桑尼或已逃離喀布爾，她在最近上月31日的帖文附有「無家」和「移民」的標籤，但並不清楚其下落。有人留言說：「Shamsia我聽說你成功離開阿富汗，現在於安全地方嗎……」另有人認為她或去了美國。

相關新聞：阿富汗局勢｜塔利班向天開槍警告示威女性 放催淚彈驅趕

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哈桑尼攝於過去在喀布爾郊區街頭作畫。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/阿富汗局勢｜阿富汗女banksy失聯惹外界擔心-畫作批評塔利班-283382
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